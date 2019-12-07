باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه

حقق باريس سان جيرمان الفوز على مستضيفه مونبيلييه ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

حاول باريس سان جيرمان في بداية المباراة التسجيل والضغط لكن دون فائدة قبل أن يسجل ليوناردو باريديس هدفاً في مرماه عن طريق الخطأ ليعلن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 41.

كثف باريس من ضغطه لكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بتقدم مونبيلييه.

ومع بداية الشوط الثاني اكتسح باريس سان جيرمان أرجاء الملعب ونجح في إدراك التعادل من ركلة حرة سجلها نيمار بعد طرد بيدرو ميندز لاعب مونبيلييه في الدقيقة 75.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني بعد استلامه كرة بينية من نيمار وتقديمه لمهارة فردية تجاوز فيها مدافعاً قبل أن يودع الكرة في الشباك قبل 14 دقيقة من النهاية.

واستمرت سيطرة باريس سان جيرمان على المباراة وكاد نيمار أن يسجل الهدف الثالث من كرة ثابتة أخرى تصدى لها القائم في الدقيقة 80.

وأكمل ماورو إيكاردي فوز باريس سان جيرمان بهدف سجله من لمسة واحدة بعد عرضية مبابي المتقنة في الدقيقة 81 ليصبح أسرع لاعب يسجل 11 هدفاً بقميص النادي العاصمي بالتاريخ عقب 883 دقيقة له.

بهذه النتيجة، وصل باريس سان جيرمان للنقطة 39 في صدارة الترتيب.

اضغط هنا لمشاهدة الأهداف