باريس سان جيرمان يقرر عدم التجديد لبوفون

قالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن إدارة باريس سان جيرمان قررت عدم تجديد عقد الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لموسم إضافي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي لن تقوم بتجديد عقد الإيطالي وفقاً للمنصوص عليه في تعاقده الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، كما أن مسؤولي النادي الباريسي يرغبون باستعادة الحارس كيفن تراب، بعد انتهاء إعارته لآينتراخت فرانكفورت.

وانضم بوفون البالغ 41 عاماً إلى بي سي جي صيف العام الماضي بصفقة انتقال حر قادماً من يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه 17 عاماً.

ولم تكشف الصحيفة عن وجهة بوفون المقبلة، لكن تقارير إيطالية رجحت اتخاذ الحارس المخضرم قرار الاعتزال.

ولعب الحارس الإيطالي المخضرم 23 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه تسبب بأخطاء ساهمت في وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر يونايتد.

وقال توماس توخيل مدرب الباريسي أن المداورة لم تعد واردة في الفريق، مما يعني أن الفرصة ستكون متوفرة للحارس الأساسي ألفونس آريولا فقط.