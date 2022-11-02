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باريس سان جيرمان يقهر يوفنتوس مجدداً وبنفيكا يكتسح ماكابي

منشور 02 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:59
باريس سان جيرمان يقهر يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم (المصدر: أ ف ب)
باريس سان جيرمان يقهر يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم (المصدر: أ ف ب)

جدد باريس سان جيرمان الفرنسي فوزه على مستضيفه يوفنتوس الإيطالي وهزمه بهدفين لهدف على أرضية ملعب آليانز في ختام مواجهات المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حمل هدفا الفريق الضيف توقيعي كيليان مبابي (13)، ونونو مينديش (69).

أما هدف صاحب الأرض الوحيد فسجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 39.

وفي المجموعة نفسها، حقق بنفيكا البرتغالي فوزاً كاسحاً على ماكابي بستة أهداف.

بنفيكا يتصدر و باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني ويوفي ينتقل إلى الدوري الأوروبي

بهاتين النتيجتين، أكد بنفيكا صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة متفوقاً على سان جيرمان ثاني الترتيب الذي جمع الرصيد ذاته لكنه تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه على الباريسيين.

وتأهل كلا الفريقين إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال، فيما انتقل يوفنتوس للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن ماكابي الرابع.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانبنفيكادوري أبطال أوروبايوفنتوس

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