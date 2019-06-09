باريس سان جيرمان يكشف عن مدة غياب نيمار

أعلن باريس سان جيرمان عن فترة غياب النجم نيمار دا سيلفا عقب إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأسبوع الماضي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي الفرنسي وأكد خلاله أن فترة غياب هداف البرازيل ستصل إلى 4 أسابيع يعود بعدها للملاعب.

وكتب بطل فرنسا في البيان: "قيّم طبيب باريس سان جيرمان الخاص بالفريق الأول لوران أومونت والطاقم الطبي الخاص بالنادي معهم الأستاذ جيرار سيلانت الإصابة التي تعرض لها نيمار خلال التحضيرات لكوبا أميركا مع البرازيل الأربعاء الماضي.

"اكتشف الطاقم الطبي وجود التواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن الخاص بنيمار، ولا توجد أي حاجة لعمليات جراحية حتى يشفى، ويحتاج فقط للعلاج لمدة شهر".

وكان نيمار قد غادر مباراة منتخب البرازيل أمام نظيره القطري الودية التي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بفوز السيليساو بهدفين نظيفين استعداداً لبطولة كوبا أميركا.

يذكر أن نيمار كان قد عاد لتوه من إصابة مؤثرة مع باريس سان جيرمان جعلته يغيب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم.