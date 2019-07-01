باريس سان جيرمان يكشف قميصه الجديد بوجود نيمار ومبابي

كشف باريس سان جيرمان عن قميص الموسم الجديد عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء خلاله الكثير من التلميحات.

وظهر في المقطع الثنائي الموهوب كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، فيما بدا وكأنها رسالة تفيد باستمرارهما مع الفريق الموسم القادم.

وارتبط اسم الثنائي بالرحيل عن بطل فرنسا صوب كلٍ من برشلونة وريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لم يكن كل من نيمار ومبابي فقط هما من ظهرا في مقطع الفيديو، إذ تواجد المدافع ماركينيوس ومعه نجم الوسط ماركو فيراتي.

يذكر أن المقطع يبدو وأنه كان قد تم تصويره منذ فترة، إذ يتواجد ماركينيوس حالياً في معسكر المنتخب البرازيلي لخوض نصف نهائي كوبا أميركا استعداداً لمواجهة الأرجنتين.