باريس سان جيرمان ينافس برشلونة وبايرن على نجم ليل

دخل باريس سان جيرمان في صراع مع برشلونة وبايرن ميونيخ للفوز بخدمات نجم ليل نيكولاس بيبي.

وسيصطدم بطل فرنسا وفقاً لموقع "لي 10 سبورت" برغبة بايرن الذي يستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو للفوز بالصفقة.

ويعتبر النادي الألماني من أكثر المهتمين بضم بيبي، في ظل تأكد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري نهاية الموسم الجاري، حيث يسعى لتدعيم جناحيه بلاعبين شبان حتى يعود للمنافسة على دوري الأبطال.

وبخلاف بايرن وسان جيرمان، يحظى صاحب الـ 23 عاماً باهتمام أطراف أخرى أبرزها إنتر ميلان، وتشيلسي، وبرشلونة، إضافة إلى ليفربول، الذي أبدى اهتمامه مؤخراً ببيبي، لضمه بحال رحيل محمد صلاح.

ويأمل باريس سان جيرمان في ضم بيبي، في ظل تأقلمه على أجواء الدوري الفرنسي، وبالتالي قدرته على التألق مبكراً وسط كوكبة النجوم التي يضمها الفريق، كما أن القيمة المالية لن تقف عائقاً أمام ضمه.

وشارك بيبي في 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 21 هدفاً، وصنع 12 هدفاً آخر.