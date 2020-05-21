باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على أوباميانغ

دخل باريس سان جيرمان في صراع التعاقد مع مهاجم آرسنال، بيير إيميريك أوباميانغ المطلوب من أكثر من نادٍ آخر، أبرزها ريال مدريد وفقاً لموقع “Le10Sport” الفرنسي.

وقد لعب الغابوني من قبل مع سانت إيتيان وكانت تجربته ناجحة بشكل مبهر مما جعله ينتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند ويحقق معه لقب هداف الدوري الألماني.

وينتهي عقد هداف آرسنال في يونيو من عام 2021، ولا يرغب في تجديده حتى الآن.

ويتمنى آرسنال في التجديد لأوباميانغ أو بيعه خلال الصيف بحال عدم التوصل لاتفاق وسط اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي بضم صاحب الـ 30 عاماً.