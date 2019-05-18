باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على توقيع ندومبيلي

دخل باريس سان جيرمان في قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع تانغي ندومبيلي نجم وسط ليون.

كما يعد ندومبيلي أحد الأسماء التي يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التعاقد معها لإعادة بناء الفريق.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سان جيرمان يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب مهام دفاعية ولذلك بات ندومبيلي المرشح الأول.

وأشارت إلى أن رغبة النادي الباريسي تصطدم بطموحات عدة أندية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي ويوفنتوس الذي يعتبر النسخة الأصغر سناً من بول بوغبا.

وأكدت الصحيفة أن صاحب الـ 22 عاماً لن يستمر مع ليون وأنه سيرحل نهاية الموسم، إلا أن رئيس النادي جان ميشيل أولاس يطلب 100 مليون يورو للتخلي عنه.

وأوضحت أنه من الصعب رحيل ندومبيلي بهذا المبلغ، لكن أولاس يحاول الحصول على أكبر استفادة مادية من بيعه.

يذكر أن ليون وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع البطولة على يد برشلونة.