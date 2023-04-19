باريس سان جيرمان ينافس مانشستر يونايتد على توقيع هاري كين

البوابة - يخطط باريس سان جيرمان لمنافسة مانشستر يونايتد على توقيع النجم هاري كين قائد ومهاجم توتنهام هوتسبير بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ويخطط لويس كامبوس المدير والمستشار الرياضي للنادي الفرنسي لاستغلال العلاقة الجيدة التي تربط رئيسه ناصر الخليفي بدانييل ليفي رئيس سبيرز من أجل تحريك الصفقة وإتمامها.

بدوره، لطالما حلمت إدارة يونايتد باستقطاب كين الذي وصل إلى عامه الـ 29 من العمر والذي يرتبط بعقدٍ مع توتنهام يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2024.

وسجل المهاجم الفذ 25 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى خلال 42 مباراة مع توتنهام هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الآن.