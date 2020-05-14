باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة سيميدو

انسحب باريس سان جيرمان من صفقة التعاقد مع نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وربطت تقارير إسبانية النجم البرتغالي بالتواجد في مدار الفريق الباريسي للتعاقد معه لتعويض رحيل لايفين كورزاوا عن ملعب بارك دي برانس الموسم القادم.

وارتبط اسم سيميدو بالرحيل عن البارسا في ظل توقف مفاوضات تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن النادي الباريسي لن يحرك ساكناً لضم سيميدو نظراً لعدم امتلاكه القدرة المالية لحسم الصفقة في الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي يركز على أولويات أخرى في سوق الانتقالات حيث يسعى للتعاقد مع رأس حربة جديدة ولاعب خط وسط.

وبجانب الصفقات الجديدة، يعمل بطل فرنسا على ربط نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي بعقدين جديدين لإبعادهما عن برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ويرغب برشلونة في الحصول على 50 مليون يورو مقابل التخلي عن سيميدو وهو رقم يراه الفريق الباريسي صعب الدفع في الفترة الحالية.