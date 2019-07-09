باريس سان جيرمان يهدد نيمار في بيان رسمي لغيابه عن التدريبات

تعكرت العلاقة بين باريس سان جرمان ولاعبه نيمار على خلفية غيابه عن الحصة التدريبية الأولى استعداداً للموسم الجديد.

ولا يزال نيمار في البرازيل بعدما حضر نهائي كوبا أميركا واحتفل مع زملائه بالفوز باللقب.

وفي تطور متوقع، أصدر النادي الباريسي بياناً رسمياً، مساء الاثنين، نشر على موقعه وجاء فيه: "اليوم الاثنين تم استدعاء نيمار لبدء الفترة التحضيرية للفريق الأول لباريس سان جيرمان، لكن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما، دون الحصول على إذن مسبق من النادي.

"يشجب باريس سان جيرمان هذا التصرف، وسيتخذ كافة الإجراءات المناسبة تجاه اللاعب".

وأثار نيمار الجدل مؤخراً حول مستقبله، وأفادت عدة تقارير أن البرازيلي يريد العودة لفريقه السابق برشلونة، ويرفض الاستمرار مع بي إس جي. إلا أن البارسا لم يتفاوض رسمياً حتى الآن مع بطل الليغ 1 بشأن عملية الانتقال.

وحدد باريس سان جيرمان سعراً عالياً وهو الشرط الجزائي لتسريح نيمار يصل إلى 300 مليون يورو.

وذكر أن ريال مدريد كانت لديه الرغبة في ضم نيمار لكن البلاوغرانا يبدو الأقرب.

وقالت صحف إسبانية أن برشلونة قد يضطر لبيع أربعة لاعبين لتغطية صفقة عودة نيمار.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، قد صرح مؤخراً بأن أي لاعب لا يشعر بالراحة في باريس، سيكون الباب مفتوحاً أمام رحيله.