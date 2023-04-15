باريس سان جيرمان يهزم لانس في لقاء قمة الدوري الفرنسي

البوابة - تغلب باريس سان جيرمان المتصدر على ضيفه ومطارده المباشر آر سي لانس بثلاثة أهداف لهدف ليلة السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تعرض ساليس عبد الصمد لاعب وسط لانس للطرد بعد مرور 19 دقيقة على البداية ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بنقص عددي.

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي والتي جاءت جميعها خلال الشوط الأول كلٌ من الفرنسي كيليان مبابي (31)، والبرتغالي فيتينيا (37)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (40).

فيما سجل بيرزيميسلاف فرانكوفسكي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

باريس سان جيرمان يحلق في صدارة الليغ 1

بهذا الانتصار، رفع الباريسيون رصيدهم إلى 72 نقطة في المركز الأول على سلم الترتيب العام، موسعاً الفارق مع لانس ثاني الترتيب ومطارده المباشر إلى 9 نقاط.