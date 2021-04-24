باريس سان جيرمان يهزم ميتز ويقتنص صدارة الدوري الفرنسي

اقتنص باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على مستضيفه ميتز 3 /1 اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين.

تقدم كيليان مبابي بهدف مبكر لحامل اللقب بعد مضي أربع دقائق على بداية المباراة.

لكن بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، أدرك فابيان كونتونز التعادل لصاحب الضيافة.

وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني له ولسان جيرمان في الدقيقة 59، ثم أضاف ماورو إيكاردي الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل دقيقة واحدة على نهاية المواجهة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ليل صاحب المركز الثاني.