باريس سان جيرمان يوافق على بيع مبابي للهلال مقابل 200 مليون يورو

أكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن باريس سان جيرمان وافق على بيع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي للهلال السعودي.

وقدم السعوديون عرضاً بقيمة 200 مليون يورو لاقتناص اللاعب صاحب الـ 24 عاماً والذي رفض تجديد عقده الجاري مع الباريسيين.

وخوفاً من خسارته دون مقابل صيف العام المقبل، وضع النادي الفرنسي هدافه في سوق الانتقالات سعياً لبيعه بأسرع وقتٍ ممكن وبأكبر قيمة.

ويفضل الهداف الشاب ارتداء قميص ريال مدريد، إلا أن الهلال يتطلع لضمه وتقديم 400 مليون يورو سنوياً عله يغريه بالقدوم إلى السعودية.

ومع أن باريس سان جيرمان وافق على العرض، إلا أنه منح مبابي الحرية في الموافقة أو الرفض.

يذكر أن الباريسيين استبعدوا اللاعب من القائمة التي ستخوض جولة تحضيرية للموسم الجديد في اليابان وكوريا الجنوبية.