باريس يتجاهل عرضاً قيمته 200 مليون يورو من ريال مدريد لضم مبابي

كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية مساء الثلاثاء أن باريس سان جيرمان تجاهل عرضاً جديداً من ريال مدريد لشراء الهداف الشاب كيليان مبابي قيمته 200 مليون يورو.

وتغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابها بحلول منتصف الليل بتوقيت أوروبا، وبات من المستحيل على النادي الفرنسي إيجاد بديلٍ لمهاجمه بحال قرر فعلياً الموافقة على بيعه.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بحلول صيف العام المقبل، ويمكنه الانتقال بعدها مجاناً للوجهة التي يختارها، علماً بأنه اختار على ما يبدو ارتداء قميص النادي الإسباني.

ونفت مصادر مقربة من الباريسيين للشبكة وصول هذا العرض مؤكدة أن النجم الصاعد مستمر في العاصمة الفرنسية هذا الموسم على أقل تقدير.

وسبق لمبابي خوض اختبارات تجريبية مع ريال مدريد عام 2012 بمناسبة عيد ميلاده الـ 14، وقابل حينها مثله الأعلى زين الدين زيدان، كما ظهرت له صورة التقطها مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.