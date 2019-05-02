بالوتيلي يسخر من المقارنة بين ميسي ورونالدو

منشور 02 أيّار / مايو 2019 - 05:01
صورة أرشيفية لبالوتيلي في مواجهة ميسي
صورة أرشيفية لبالوتيلي في مواجهة ميسي

سخر ماريو بالوتيلي، مهاجم مرسيليا من المقارنة بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ونجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو.

وعلّق بالوتيلي على مستوى "ليو" أمام ليفربول وتسجيله هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا بثلاثية نظيفة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "لأجل كرة القدم أرجو عدم مقارنة ميسي بصاحب القميص رقم 7 في يوفنتوس".

بدوره، خرج رونالدو ويوفي من ربع نهائي البطولة الأوروبية على يد أياكس أمستردام رغم تسجيل البرتغالي لهدفي فريقه في مواجهتي الذهاب والإياب.

يذكر أنّ رونالدو حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، فيما حصده ميسي 4 مرات رفقة البارسا.

وعادل ميسي السجل التهديفي لرونالدو مع الأندية بتسجيل 600 هدفاً بعد ثنائيته في شباك ليفربول أمس.

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Via SyndiGate.info


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