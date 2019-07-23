بالوتيلي يقترب من فيورنتينا

بدأ فيورينتينا الذي يدربه لاعب روما السابق فينتشينزو مونتيلا بمغازلة النجم ماريو بالوتيلي في ظل سعي وكيل أعماله مينو رايولا للسفر إلى إيطاليا من أجل إتمام الصفقة.

وكان المهاجم الإيطالي المثير للجدل الملقب بـ "سوبر ماريو" قد غادر مرسيليا نهاية الموسم الماضي بعدما ظهر معه بصورة جيدة، حيث سجل 8 أهداف في 12 مباراة منذ انتقاله إلى صفوفه مطلع عام 2019.

ويبدو أن الفيولا على استعداد لمنح بالوتيلي فرصة جديدة في إيطاليا، علماً بأنه كان قد غادر بلاده صوب نيس عام 2016 بعد فترة إعارة غير ناجحة قضاها رفقة ميلان.

يذكر أن بالوتيلي شارك مع منتخب إيطاليا في 36 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفاً.