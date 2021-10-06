باو جاسول يعلن اعتزاله كرة السلة

أعلن الأسطورة الإسبانية باو جاسول اعتزاله كرة السلة بعد مسيرة حافلة امتدت لقرابة العقدين من الزمن حقق خلالها العديد من النجاحات.

وظفر نجم لوس أنجيليس ليكرز السابق بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين عامي 2009 و 2010.

كما توج بالميدالية الذهبية مع منتخب إسبانيا في بطولة العالم عام 2006.

وأعلن النجم البالغ من العمر 41 عاماً عن اعتزاله خلال حفل أقيم في مسرح غران تياتري ديل ليسيو في برشلونة.

وقال جاسول: "أعلن اعتزالي كرة السلة، كان قراراً صعباً بعد سنوات طويلة، لكني اتخذته بعد تفكير طويل."

وتواجد رفقة الأسطورة الإسبانية زملاؤه السابقون وأعضاء من عائلته مثل زوجته وابنته الصغيرة وشقيقه مارك.