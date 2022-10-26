بايرن ميونخ يذل برشلونة بثلاثية في كامب ناو

ألحق بايرن ميونخ الألماني خسارة كبيرة ومذلة بمستضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة اليوم الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الأهداف كلٌ من ساديو ماني وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ والبديل بينجامان بافارد في الدقائق 10 و 31 و 90 على التوالي.

وكان البارسا قد غادر البطولة بشكلٍ رسمي قبل إقامة المباراة بعد تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0.

وسعى الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية رغم ذلك، إلا أنه اصطدم بالواقع وبفارق القدرات ما بينه وبين ضيفه الألماني.

بايرن ميونخ يحلق في الصدارة و برشلونة إلى الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة، رفع بايرن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، يليه إنتر ثانياً بفارق 5 نقاط.

فيما تجمد رصيد البارسا عند 4 نقاط في المركز الثالث ليشارك بالتالي في الدوري الأوروبي.

أما فيكتوريا بلزن فيتذيل المجموعة دون أي نقطة.