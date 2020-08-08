بايرن ميونيخ يسحق تشيلسي مجدداً

انتصر بايرن ميونيخ الألماني مجدداً على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز آرينا ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز بايرن في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، ليكون إجمالي المباراتين 7-1 للعملاق البافاري ويتأهل بذلك إلى ربع النهائي.

دخل بايرن المباراة بصورة نارية معتادة وتمكن من التقدم عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وأحرز إيفان بريشيتش الهدف الثاني بصناعة ليفاندوفسكي في الدقيقة 24، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن تامي آبراهام من تقليص الفارق للضيوف بعد خطأ فادح من مانويل نوير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني هيمن بايرن بصورة شبه مطلقة على المجريات، وتُرجمت هذه السيطرة إلى هدفٍ ثالث عبر البديل كورنتين توليسو في الدقيقة 76، ثم أنهى "ليفا" الرباعية بهدف برأسية رائعة في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يضرب بايرن ميونيخ موعداً نارياً مع برشلونة في ربع النهائي، بعد تجاوز النادي الكتالوني غريمه نابولي بالفوز عليه 3-1 في إياب دور الـ 16 بعد التعادل بينهما 1-1 ذهاباً.