بايرن ميونخ يقترب من إتمام صفقة هاري كين

بات بايرن ميونخ على أعتاب التوقيع مع هاري كين هداف توتنهام هوتسبير بعدما عثروا على منزل فاخر له، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولجأ دانييل ليفي رئيس النادي اللندني لبعض الحيل في محاولة جديدة منه للمماطلة في المفاوضات، لكن بطل ألمانيا يثق بقدرته على إنجاح الصفقة.

وقالت الجريدة الشهيرة أن البافاريين حضروا مكاناً لقائد منتخب إنجلترا في غرفة خلع الملابس، بعد تواصلهم معه.

كما اختار صاحب الـ 29 عاماً رقم القميص الذي سيرتديه مع بايرن ميونخ.

يذكر أن توتنهام يطالب بـ 100 مليون جنيه استرليني مقابل السماح لكين بالرحيل لكن بايرن قدم عرضاً بقيمة 86 مليون جنيه، إضافة إلى 8 ملايين جنيه على شكل مكافآت.

ويمتد العقد الذي يربط كين مع توتنهام حتى صيف عام 2024 مما يعني أنه سيكون قادراً على الرحيل دون مقابل بعد انتهاء الموسم القادم ما لم ينجح ليفي بإقناعه بالتوقيع على اتفاق جديد.