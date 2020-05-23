بايرن ميونيخ يقرر عدم شراء كوتينيو

أعلن كارل هاينتس رومينيغيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، إنتهاء صلاحية بند أحقية شراء النجم فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وانضم البرازيلي إلى بايرن مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من البارسا مع وجود بند أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وفي تصريحات لمجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، قال رومينيغيه: ”بايرن ميونيخ لم ينفذ خيار أحقية شراء كوتينيو، وانتهت صلاحية البند. الآن علينا أن نقوم بالتخطيط المالي للنادي“.

وشارك كوتينيو في موسم البوندسليغا بـ 22 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، في حين شارك بقيمص البافاري في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين آخرين.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة برشلونة في التخلص من كوتينيو عن طريق البيع النهائي، في ظل وجود اهتمام به من بعض أندية إنجلترا وعلى رأسها تشيلسي.