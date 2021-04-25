بايرن ميونيخ: دوري السوبر انتهى وكان طلقة تحذير

يرى كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أن مشروع دوري السوبر الأوروبي فشل، رغم تشبث بعض الأندية به.

وقال رومينيغيه لصحيفة "بيلد إم سونتاغ" اليوم الأحد: "الفكرة انتهت بكل تأكيد، كانت طلقة تحذيرية".

وأشار إلى أنه "ربما شيء جيد" أن خطط البطولة الجديدة المنفصلة سببت احتجاجات واسعة في عالم كرة القدم.

وأوضح أن رجال الأعمال الذين يديريون بعض الأندية التي شاركت في خطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي يفهمون الآن أن "كرة القدم تعمل بشكل مختلف بعض الشيء عن الأعمال التجارية".

وأعلنت أندية آرسنال وتشيلسي وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان، الأسبوع الماضي عزمها إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا.

وقوبل هذا الإعلان بردود فعل مناهضة على نطاق واسع لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديدة في التحطم قبل أن تعلن تسعة أندية تباعاً الانسحاب من ملف البطولة.

ولم تعلن أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة حتى الآن عن انسحابها من المشروع، في الوقت الذي أكد فيه فلورنتينو بيريز رئيس ريال أن جميع الأندية المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة.

ولم يشارك بايرن ميونيخ مطلقاً في مشروع دوري السوبر، مفضلًا تأييد تعديلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لدوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلاً من 32، حيث يخوض كل فريق 10 مباريات بدور المجموعات بدلاً من 6.

ودافع رومينيغيه عن تعديلات دوري الأبطال مشيراً إلى أنها حققت تماماً المحصلة العكسية لدوري السوبر الأوروبي، مضيفاً: "سيكون الأمر أصعب كثيراً على الأندية الكبرى لفرض هيمنتها".