بايرن ميونيخ في طريقه للتعاقد مع هالاند

يعتبر الكثيرون إيرلينغ هالاند الخليفة المثالي لروبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

ومع تقدم الدولي البولندي في العمر، يدرس النادي البافاري إمكانية استقطاب الهداف النرويجي الشاب من الجار بوروسيا دورتموند وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس".

وينتهي عقد هالاند مع أسود فيستفاليا صيف العام القادم، ومن المتوقع أن تشتعل المعركة لاقتناص توقيعه بين كبار أوروبا.

وارتبط اسم النرويجي الذي تقدر قيمته حالياً بـ 117 مليون جنيه استرليني بريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، فيما قال لوثار ماتيوس أسطورة بايرن السابق أنه يرى في النجم البالغ عمره 21 عاماً خير خليفة لليفاندوفسكي.

وفي حديث لقناة "سبورت 1" الألمانية أمس الأحد، أكد حسن صالحميديتش المدير الرياضي في بايرن أن النادي يرغب في التعاقد مع المهاجم المتألق.