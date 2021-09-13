بايرن ميونيخ لن يدخل حرب "المزايدة" على هالاند العام القادم

قال كارل هاينتس رومينيغيه أن بايرن ميونيخ لن يدخل في حرب "المزايدة" المتوقعة على خدمات الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند صيف العام القادم.

وأشار الأسطورة الألمانية إلى أن النادي البافاري لن يكون قادراً على تحمل تكاليف صفقة نجم بوروسيا دورتموند.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً 65 هدفاً لأسود فيستفاليا في 65 مباراة خاضه معهم حتى الآن.

ماذا قال رومينيغيه عن هالاند ؟

وقال رومينيغيه في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "أعرف هانس يواكيم فاتسكه (مدير دورتموند الرياضي)، وهو شخص يلتزم بكلمته، قال أنهم لن يبيعوه ولم يفعلوا ذلك.

"سيكون الإبقاء عليه في الدوري الألماني لما بعد 2022 صعباً بالنسبة لهم، وذلك لوجود بند في عقده سيسمح برحيله، إنه لا يتوقف عن تسجيل الأهداف، والأندية تتهافت لإقناعه ووكيل أعماله.

"سنرى مزاداً حقيقياً، ونظراً لأن قيمة انتقاله ثابتة في العقد، فإنه سينتقل إلى الطرف الذي سيمنحه الأجر الأعلى، لا أعتقد أن أي نادٍ ألماني سيتمكن من المنافسة من هذه الناحية، حتى بايرن ميونيخ."

يذكر أن تقاريراً سابقة أكدت أن صيف العام القادم سيشهد تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند والذي سيسمح برحيله مقابل 75 مليون يورو.