تيباس: ريال مدريد لديه المال الكافي لضم هالاند ومبابي

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن ريال مدريد لديه من المال ما يكفي للتعاقد مع إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي صيف العام القادم.

وقدم النادي الملكي عدة عروض لاستقطاب مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من الإدارة الفرنسية.

وينتهي عقد المهاجم الشاب مع الباريسيين صيف العام القادم مما يعني أن بإمكانه الرحيل صوب ريال مدريد دون مقابل، ويبقى العائق الوحيد حينها التوصل لاتفاق حول الأجور التي سيتقاضاها.

أما هالاند، فيحتوي عقده بنداً يسمح بشرائه من بوروسيا دورتموند مقابل 75 مليون يورو بعد نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت تقارير تفيد باستعداد عمالقة أوروبا لخوض حرب مزايدة فيما بينهما حول من سيعرض على الهداف النرويجي الراتب الأعلى.

ماذا قال تيباس عن ريال مدريد ؟

وقال رئيس الليغا حول إمكانية ضم اللاعبين في حوارٍ مع إذاعة "كادينا كوبي": "باع ريال مدريد لاعبين قيمتهم 200 مليون يورو، لديهم من الأموال ما يكفي للتوقيع مع هالاند ومبابي سوياً، لم يخسر ريال المال وفوق ذلك باع بعض الأصول."