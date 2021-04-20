بايرن ميونيخ ودورتموند يقودان حراك معارضة دوري السوبر

يعتبر بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من أبرز الغائبين عن قائمة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي، رفقة باريس سان جيرمان.

وأكد دورتموند أنه وبايرن منافسه في الدوري الألماني متحدان ضد دوري السوبر الأوروبي ولن ينضما إليه.

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند أن ناديه وبايرن، عضوي مجلس رابطة الأندية الأوروبية، أكدا موقفيهما خلال اجتماع الرابطة.

وساند الناديان موقف رابطة الأندية الأوروبية، ويرغبان في “تنفيذ الإصلاحات المقررة لدوري أبطال أوروبا”.

وأوضح فاتسكه: “اتخذ أعضاء رابطة الأندية الأوروبية موقفاً واضحاً في رفض خطط تأسيس الدوري السوبر”، مشيراً إلى أن بايرن ودورتموند “تشاركا نفس الموقف طوال المناقشات”.

ورفض كارل هاينتس رومينيغيه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ ومسؤولو دورتموند في وقت سابق الانضمام إلى دوري السوبر، مؤكدين الالتزام بالمشاركة في البوندسليغا وبطولات يويفا.

لكن رومينيغيه سيرحل عن منصبه في نهاية العام وستكون حينها الفرصة مواتية أمام بايرن المتوج بلقب دوري الأبطال ست مرات من قبل، للانضمام إلى الأندية الـ 12 من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا المؤسسة لدوري السوبر، في ظل تبقي ثلاثة مقاعد دائمة في البطولة.

كما تم التنويه إلى اسم دورتموند الفائز باللقب الأوروبي في 1997 نظراً لقاعدته الجماهيرية العريضة وملعبه الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.

لكن العقبة الكبرى قد تتمثل في أن الأندية الألمانية تدار بواسطة الأعضاء وليس المستثمرين، في الوقت الذي تعارض فيه الجماهير بشدة دوري السوبر والإصلاحات الشاملة التي يخطط يويفا لتطبيقها في دوري أبطال أوروبا.