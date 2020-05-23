بايرن ميونيخ يتخطى فرانكفورت ويحافظ على الصدارة

تفوق بايرن ميونيخ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخماسية لهدفين على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني.

أعاد هذا الفوز فارق النقاط بين بايرن المتصدر وبوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط بوصول البافاري إلى النقطة 61.

شهد الشوط الأول سيطرة وتفوق لبايرن وبالأخص من توماس مولر الذي صنع الهدف الأول في الدقيقة 17 وسجل ليون غوريتسكا ليعادل مولر أفضل سجل لصناعة الأهداف في تاريخ البوندسليغا والمسجل باسم كيفين دي بروينه مع فولفسبورج موسم 2014-2015.

ولم يتوقف مولر عند الصناعة بل سجل الهدف الثاني في الدقيقة 41 بعد عرضية متقنة من ألفونسو دايفيس.

بدأ الشوط الثاني بمباغتة أصحاب الأرض بالهدف الثالث عبر روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يقتل الهدف الثالث المباراة كما هو متوقع، بل دفع فرانكفورت للانقضاض على مرمى مانويل نوير لينجح بالفعل مارتين هينتريغر في إحراز هدفين متتالين في الدقيقتين 52 و55 مشعلاً اللقاء.

ولم ينتظر دايفيس سوى 6 دقائق ليستغل خطأ دفاعياً مسجلاً الهدف الرابع.

لكن تحطيم الأحلام جاء فعلياً في الدقيقة 74 حينما تسبب مسجل هدفي فرانكفورت في زيادة الغلة إلى 5 أهداف بالتسجيل بالخطأ في مرماه محاولاً منع تسديدة سيرج غنابري.