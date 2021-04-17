بايرن ميونيخ يتعافى من الخروج الأوروبي بالفوز على فولفسبورغ

تعافى بايرن ميونيخ قليلاً من خروجه الأوروبي، بتحقيق الفوز على مستضيفه فولفسبورغ بنتيجة 3-2 على ملعب فولكسفاغن آرينا في إطار المرحلة 29 من الدوري الألماني.

وخرج بايرن الأسبوع الماضي من دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في إياب ربع النهائي، وذلك لخسارته بثلاثة أهداف لاثنين ذهاباً ليتأهل الباريسي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

البداية كانت بهدف للنجم الشاب جمال موسيالا في الدقيقة 15 بمساعدة ألفونسو ديفيس، قبل أن يضيف إيريك تشوبو موتينغ الهدف الثاني للبافاري بعد 9 دقائق.

وتمكن فاوت فيجورست من تقليص النتيجة لصاحب الضيافة في الدقيقة 34.

لكن موسيالا عاد من جديد ليصدم فولفسبورغ ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبايرن في الدقيقة 37 من صناعة توماس مولر.

وأحرز ماكسيميليان فيليب الهدف الثاني لصاحب الأرض مع بداية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الترتيب بـ 68 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبتزيغ صاحب المركز الثاني، بينما بقي فولفسبورغ في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.