بايرن ميونيخ يحدد خليفة فليك

كشف تقرير أمس الخميس عن خطط بايرن ميونيخ للتعاقد مع مدرب جديد في حالة رحيل هانزي فليك.

وخرج بايرن من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام باريس سان جيرمان، كما ودع بطولة كأس ألمانيا.

ووفقاً لشبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية، يدرس بايرن ميونيخ التعاقد مع ماسيميليانو آليغري، المدرب السابق ليوفنتوس وميلان، بدلاً من فليك في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن يوليان ناغلسمان مدرب لايبتزيغ، أثار إعجاب مسؤولي بايرن، لكنهم مقتنعون بشكل أكبر بقدرات آليغري.

ولم يتول المدير الفني الإيطالي قيادة أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس في 2019، كما أنه رفض عرضاً مغرياً من ريال مدريد.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن بايرن ميونيخ سيتخذ قراره النهائي بشأن مدربه القادم قريباً إذا ما قرر فليك الرحيل فعلياً.