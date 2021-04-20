بايرن ميونيخ يحلق في صدارة الدوري الألماني بعد الفوز على ليفركوزن

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه باير ليفركوزن بثنائية نظيفة على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني ليبتعد في صدارة الترتيب.

جاء الهدفان عن طريق إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ وجوشوا كيميش في الدقيقتين 7 و13.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن لايبتزيغ صاحب المركز الثاني الذي خسر بدوره أمام كولن 1-2.

في المقابل، تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 47 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن انتصار بايرن ميونيخ في المرحلة المقبلة على ماينتس سيعني فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي.