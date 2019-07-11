بايرن ميونيخ يرغب بضم زياش

عبر بايرن ميونيخ مجدداً عن رغبته في ضم حكيم زياش بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته أياكس أمستردام لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقبي الدوري والكأس الهولنديين.

وكشفت تقارير أن النجم المغربي مطلوب في بايرن بعدما بات التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة او لوروا ساني نجم مانشستر سيتي صعباً نظراً للمطالب المالية الضخمة للناديين الإسباني والإنجليزي.

وسيحسم أياكس مسألة بيع زياش قريباً، علماً بأن الفريق سيغادره العديد من نجومه على غرار المتألق ماتياس دي ليخت الذي يقترب من يوفنتوس، وزميله فرينكي دي يونغ المنضم إلى برشلونة مؤخراً.