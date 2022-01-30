بايرن ميونيخ يريد استعارة حكيم زياش

كشف موقع "فيتشاخيس" الإسباني عن تحرك بايرن ميونيخ المتأخر للحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وظهر نجم أياكس السابق بصورة مميزة مؤخراً مع البلوز، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان المدير الفني توماس توخيل سيعتمد عليه بصورة أساسية أم لا.

وارتبط اسم صاحب الـ 28 عاماً بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند وبرشلونة خلال الأيام الماضية، إلا أن أياً منهما لم يتقدم بعرضٍ رسمي لضمه.

وبات بايرن ميونيخ ضمن المهتمين بخدمات زياش وفقاً لتقارير إسبانية رغبة منه في تدعيم صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويرغب العملاق الألماني في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

يذكر أن المغربي شارك مع تشيلسي في 24 مباراة بجميع البطولات حتى الآن هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.