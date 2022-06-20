بايرن ميونيخ يريد 50 مليون يورو من برشلونة مقابل ليفاندوفسكي

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة بايرن ميونيخ طالبت نظيرتها في برشلونة بمبلغ 50 مليون يورو (43 مليون جنيه استرليني) مقابل التخلي عن توقيع النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ودخل النادي الإسباني في مفاوضات مع ممثلي الهداف البالغ من العمر 33 عاماً والذي ما زال عقده الحالي مع بطل ألمانيا يمتد حتى صيف العام القادم.

ورغم رفض عروض البارسا السابقة التي رأت إدارة بايرن أنها لا تتماشى مع قيمة "ليفا"، إلا أن البافاريين منفتحون لفكرة بيع اللاعب الذي عبر عن رغبته في الرحيل بعد نهاية الموسم الماضي.

وتوقعت الصحيفة الصادرة من كتالونيا أن يتقدم برشلونة بعرض جديد بقيمة أولية تصل إلى 40 مليون يورو (34 مليون جنيه) إضافة لقيمة إضافية ستكون على شكل مكافآت.