بايرن ميونيخ يستبعد التعاقد مع بايل

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أنه يستبعد تحرك النادي البافاري لمحاولة ضم غاريث بايل نجم ريال مدريد.

جاءت تصريحات الكرواتي قبل المباراة الودية بين الفريقين في الولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد، والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 3-1.

ولدى سؤال كوفاتش عما إذا كان بايل (30 عاماً) ضمن خطط بايرن للموسم الجديد، أجاب قائلاً: "لا".

ويسعى بايرن ميونيخ لتعزيز صفوفه بعد رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن مع نهاية الموسم الماضي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه بايل خارج خطط زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

ولا يزال لوروا ساني جناح مانشستر سيتي الهدف الذي يسعى إليه النادي الألماني.

وقال كوفاتش أنه يعتبر بايل لاعباً جيداً، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين الآخرين.

ومن المفترض أن يستمر عقد بايل مع ريال مدريد حتى عام 2022، لكن يبدو أن مشواره مع الملكي بات قريباً من نهايته، حيث ينتظر ريال تلقي العرض المناسب للاستغناء عن خدماته.

من جانبه، قال زيدان حول مستقبل بايل: "لنرى ما سيحدث".

وخسر بايرن ميونيخ مباراته الودية الماضية أمام آرسنال، في الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، أكد تياغو آلكانتارا، ترحيبه بقدوم بايل، إلى النادي البافاري.