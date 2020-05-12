بايرن ميونيخ يستعيد بيريشيتش

كشف تقرير صحفي أمس عن تعافي إيفان بيريشيتش نجم بايرن ميونيخ، وجاهزيته للمشاركة في أولى مباريات الفريق بعد فترة التوقف.

ويحل بايرن ضيفاً على نظيره يونيون برلين، الأحد المقبل، في إطار منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني.

وتوقفت المسابقة منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية، أن الجناح الكرواتي تعافى تماماً من إصابة الكاحل، وبالتالي سيكون تحت تصرف المدرب هانسي فليك قبل مواجهة يونيون برلين.

وتعرض بيريشيتش لكسر في كاحله مطلع فبراير الماضي، وخضع لعملية جراحية.

وساهم الدولي الكرواتي بتسجيل 4 أهداف بينما قدم 5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها مع الفريق البافاري هذا الموسم.

ويواجه بيريشيتش مستقبلاً غامضاً في ظل عدم معرفة ما إذا كان سيضمه بايرن ميونيخ بشكل نهائي أم سيعود لإنتر ميلان بعد نهاية فترة إعارته.