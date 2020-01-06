بايرن ميونيخ يسعى لخطف حكيمي من ريال مدريد

ينوي ريال مدريد استعادة الظهير أشرف حكيمي الموسم المقبل بعد تألقه في فترة إعارته مع بوروسيا دورتموند منذ الموسم الماضي، لكن عملاق ألمانيا الآخر بايرن ميونيخ بات يسعى لخطفه الآن بشكل مفاجئ.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بايرن تواصل مع مسؤولي ريال لمعرفة تفاصيل مستقبل النجم المغربي، الذي يعتبر أفضل لاعب صاعد في إفريقيا وربما في أوروبا أيضاً.

وتنتهي إعارة حكيمي إلى دورتموند في 30 يونيو 2022، ولم يحسم اللاعب أو النادي الملكي موقفهما بشكل نهائي حتى الآن.

ولن يكون طريق العودة مفروشاً بالورود أمام حكيمي في ظل وجود داني كارفاخال وأودريوزولا في مركز الظهير الأيمن، لذلك ربما يفكر أسد الأطلس بأن من مصلحته الاستمرار في ألمانيا.

ويرى بايرن ميونيخ، الطامح للعودة للقمة في أوروبا من خلال تجديد دماء فريقه في حكيمي كورقة رابحة، إذ يمكنه اللعب في الظهيرين أو في وسط الملعب.

واعتاد النادي البافاري ضم أبرز نجوم غريمه دورتموند في السنوات الماضية مثل روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوميلز وماريو غوتزه.