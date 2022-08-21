بايرن ميونيخ يعذب بوخوم ويهزمه 7-0 في الدوري الألماني

صال لاعبو بايرن ميونيخ حامل اللقب وجالوا ليكتسحوا المستضيف بوخوم بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب رور شتاديون ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا).

جاءت أهداف الفريق البافاري عبر كلٍ من ليروي ساني (4)، وماتيس دي ليخت (25)، وكينغزلي كومان (33)، وساديو ماني (هدفان) في الدقيقتين 42 و (60 من ركلة جزاء)، وكريستيان غامبوا (69 بالخطأ في مرمى فريقه)، وسيرج غنابري (76).

ولحساب الجولة ذاتها، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه كولن بهدفٍ لمثله.

بايرن ميونيخ ينفرد في صدارة الدوري الألماني

بهذا الانتصار الساحق، انفرد بايرن في صدارة الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات.

فيما بقي رصيد بوخوم خالياً من النقاط ليجد نفسه يتراجع للمركز الثامن عشر والأخير.