بايرن ميونيخ يعرض بواتينغ للبيع بسعر منخفض

أفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ معروض للبيع مقابل سعر مفاجىء.

يأتي هذا بعد أن كشف النادي البافاري في عدة مناسبات أن المدافع المخضرم بات خارج حساباته للموسم القادم، خاصة بعد التعاقد مع الثنائي بينجامان بافار ولوكاس هيرنانديز من شتوتغارت وأتلتيكو مدريد على التوالي.

وكان صاحب الـ 30 عاماً قاب قوسين أو أدنى من الرحيل صوب باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن المدرب نيكو كوفاتش عارض التخلي عنه وأوقف الصفقة، وهو ما أكده المدير التنفيذي كارل هاينيز رومينيغيه فيما بعد.

هذا القرار وعدم اعتماد الكرواتي على بواتينغ سوى قليلاً الموسم الماضي جعل العلاقة بينهما متوترة، وهو ما جعل الرئيس أولي هونيس يتحدث صراحة عن وجوب بحث المدافع الألماني السابق عن نادٍ جديد وتجربة أخرى توفر له فرصة اللعب بانتظام.

ويرغب بايرن ميونيخ بالتخلص من بواتينغ سريعاً وقبل بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد، لذلك بات جاهزاً لقبول عرض منخفض القيمة لشرائه، وقد أفادت بيلد أن بطل ألمانيا مستعد للتخلي عن المدافع الذي لعب بقميصه 9 مواسم مقابل 15 مليون يورو فقط.