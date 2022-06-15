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بايرن ميونيخ يعرض 40 مليون يورو لشراء ماني

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 01:12
ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)
ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)

قالت تقارير إعلامية أن بايرن ميونيخ بات مستعداً لعرض 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول.

وسيدخل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الموسم الأخير من العقد الذي يربطه بالريدز في ظل فشل الطرفين في التوصل لاتفاق مناسب حول التمديد.

لهذا السبب، سيكون من مصلحة النادي الإنجليزي بيع النجم السنغالي هذا الصيف والاستفادة من قيمة بيعه حتى لا يخسره مجاناً العام المقبل.

بدوره، يسعى بايرن ميونيخ لتجديد خطه الأمامي في ظل تقدم النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العمر ولدخوله بدوره العام الأخير من عقده.

ويرغب "ليفا" نفسه في الرحيل عن ملعب آليانز آرينا خلال موسم الانتقالات الحالي صوب برشلونة، وسيترتب على رحيله إيجاد بديل مناسب قادر على التسجيل بنفس العدد الكبير من الأهداف الذي اعتاد البولندي على تقديمه سنوياً.

ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)
ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:ساديو مانيليفربولبايرن ميونيخروبرت ليفاندوفسكي

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