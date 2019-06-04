بايرن ميونيخ يعلن رحيل خاميس

أعلن بايرن ميونيخ أنه لن يتعاقد مع خاميس رودريغيز بعقد نهائي، وذلك مع نهاية فترة إعارته من ريال مدريد، والتي استمرت لعامين.

وأوضح بايرن المتوج بثنائية الدوري والكأس بألمانيا، أن القرار اتخذ أيضاً من جانب الكولومبي الدولي، الذي تربط وسائل الإعلام اسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير، ونابولي في إيطاليا نظراً لضعف فرصه مع ريال مدريد.

وكان عقد إعارة صاحب الـ 27 عاماً إلى بايرن ميونيخ يتضمن بنداً يتيح للنادي البافاري ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل دفع 42 مليون يورو (47 مليون دولار)، لكن بايرن أعلن أنه لن يستخدم البند.

وقال كارل-هاينتز رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية : "القرار مع خاميس اتخذ من حيث المبدأ. كان معي وأخبرني بشكل شخصي أنه لا يرغب في أن يستخدم النادي هذا البند.

"إنه يرغب في اللعب، وبشكل منتظم. وهذا ليس أمراً مضموناً هنا، أنا شخصياً أشعر بالأسف لذلك."

وانضم خاميس إلى آريين روبن وفرانك ريبيري ورافينيا في قائمة الراحلين عن بايرن مع نهاية الموسم المنقضي.

وكان بايرن قد تعاقد بالفعل مع بينجامان بافار ولوكاس هيرنانديز كما أبدى رغبة في ضم لوروا ساني لاعب مانشستر سيتي وكالوم هادسون-أودوي لاعب تشيلسي.