بايرن ميونيخ يفتح ملف تجديد عقد آلابا

فتح بايرن ميونيخ ملف التجديد مع مدافعه ديفيد آلابا، عقب انتهاء مهلة إدارة «البافاري» التي منحتها للاعب والمحددة بلقاء تشيلسي الذي أقيم أمس السبت، في دوري أبطال أوروبا وانتهى بفوز الفريق الألماني بسباعية لهدف خلال لقاءي دور الستة عشر.

وكشفت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الدولي النمساوي سيعقد جلسة مع إدارة ناديه خلال الأيام القادمة قبل مواجهة برشلونة في 14 من الشهر الجاري، لحسم ملف تجديده أو رحيله نظراً لوصول عدة عروض لضمه.

وتهرب آلابا أكثر من مرة من تجديد عقده، الأمر الذي فسره بأنه يتفاوض مع أندية أخرى مثل ريال مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي الذي حل وصيفاً لليفربول بطل الدوري الإنجليزي.