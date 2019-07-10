بايرن ودورتموند في صراع لضم ماندجوكيتش

كشفت تقارير ألمانية أن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يتنافسان لإعادة ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، إلى البوندسليغا من جديد.

ويدور الحديث في إيطاليا أن النجم الكرواتي خرج من حسابات يوفي، وأن النادي يحاول بيعه حتى يتمكن من التعاقد مع ماورو إيكاردي من إنتر.

وقالت صحيفة "بيلد" أن بايرن يريد إعادة ماندجوكيتش إلى صفوفه من أجل لعب دور المهاجم البديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي جدد عقده في الأيام الماضية.

في المقابل، أكدت "لا غازيتا ديلو سبورت" أن دورتموند أبدى اهتماماً بضم الدولي الكرواتي السابق في ظل امتلاكه فقط باكو آلكاسير كمهاجم صريح.

وكان يوفنتوس قد جدد عقد ماندجوكيتش لعام إضافي نهاية الموسم الماضي، لكن وصول المدرب ماوريتسيو ساري أخرج اللاعب خرج من الحسابات وفقاً للصحف.

وسبق لماندجوكيتش اللعب مع بايرن ميونيخ والتتويج بدوري أبطال أوروبا، كما خاض فترة قبل ذلك مع فولفسبورغ.