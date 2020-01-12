بايرن يستبعد ضم ساني هذا الشتاء

أشار حسن صالحميدجيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لعدم وجود نية في التقدم بعرض لضم لوروا ساني من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي حديث خلال المعسكر الشتوي للنادي البافاري، أفاد البوسني بأن ساني “لم يكن موضع نقاش خلال الشتاء”.

وكان بايرن بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية قريباً من التوقيع مع صاحب الـ 23 عاماً الصيف الماضي، إلا أن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى تعرض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية في أغسطس، حالت دون ذلك.

وغاب الدولي الألماني عن جميع مباريات بطل إنجلترا في الموسمين الأخيرين، إلا أن المدرب بيب غوارديولا صرح هذا الأسبوع بأن النجم الشاب بات “قريباً” من العودة.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يحاول بايرن التوقيع مع ساني مجدداً الصيف المقبل، خسر جهود لاعبي الجناح سيرج غنابري وكينغزلي كومان بداعي الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

إلا أن صالحميدجيتش (43 عاماً) الذي دافع عن ألوان بايرن بين عامي 1998 و2007 وتوج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2001، رد على المدرب هانز فليك الذي صرح الأربعاء لصحيفة “سودويتشي تسايتونغ” بأنه يرغب في ضم “لاعبَين” هذا الشتاء.

وقال البوسني “قيّم هانز الوضع الحالي واستنتج أننا بحاجة لتعزيز صفوفنا. تفاجأت قليلاً كونه حمل خططه بشأن الفريق إلى الإعلام، ننظر إلى جميع الاحتمالات، لكن سيكون من الصعب تعزيز فريقنا في الشتاء”.

ويحتل بايرن ميونيخ، الذي يلاقي تشيلسي في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن لايبتزيغ المتصدر ونقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، ويفتتح مرحلة الإياب من البوندسليغا أمام مستضيفه هرتا برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وبددت الغيابات قدرة البافاري على المنافسة هذا الموسم مع استمرار ابتعاد كلٍ من المدافعين نيكلاس سولي ولوكاس هيرنانديز بداعي إصابات طويلة، فيما تعرض كل من تياغو آلكانتارا وغنابري لإصابتين طفيفتين في قطر.

كما يغيب عن صفوف البافاري كومان وخافي مارتينيز، وهو أمر دفع المهاجم المخضرم توماس مولر للاعتراف بأن “الوضع الحالي ليس مثالياً”.