بايرن يضم كوشتا وتشوبو موتينغ ويقترب من إتمام صفقة ثالثة

أعلن بايرن ميونيخ بصورة رسمية عن استعارة دوغلاس كوشتا من يوفنتوس لمدة موسم وحيد، إلى جانب التعاقد مع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهاجم باريس سان جيرمان مجاناً.

وكان كوشتا قد مثل البافاري في الفترة بين 2015 وحتى 2017، ثم رحل إلى يوفي نظير 40 مليون يورو، ليعود بعد ثلاثة أعوام مرة أخرى إلى آليانز آرينا.

وفقد بايرن إيفان بيريشيتش هذا الصيف بانتهاء إعارته والعودة إلى إنتر، ما جعل من الضروري التعاقد مع جناح آخر يمكنه اللعب على الجناحين، لتستقر الإدارة في النهاية على الدولي البرازيلي الذي عانى مؤخراً مع البيانكونيري.

في الوقت ذاته، انتهى عقد تشوبو موتينغ مع بي آس جي هذا الصيف وقرر الطرفان عدم التجديد، ونظراً لخبرة الكاميروني الضخمة في البوندسليغا، آثرت إدارة بايرن ضمه ليكون بديلاً لروبرت ليفاندوفسكي.

عقد تشوبو موتينج مع بايرن سيكون لمدة موسم واحد، بينما لا يزال مجهولاً إذا ما وضعت الإدارة البافارية بنداً لشراء كوشتا بعد نهاية الإعارة أم لا.

وتحدث كوشتا عن انضمامه إلى بايرن بقوله: "أنا سعيد للغاية للعب مجدداً لبايرن ميونيخ، كان وقتاً رائعاً هنا مع العديد من النجاحات، أنا متأكد من أننا سنحقق بعض الألقاب الأخرى قريباً".

فيما عقّب تشوبو موتينغ على ارتدائه القميص البافاري بقوله: "إنه شرف لي أن ألعب لهذا الفريق، من المعروف أن روح بايرن دائماً هي الفوز بكل شيء، وأنا متحفز جداً لمساعدتهم في تحقيق تلك الأهداف".

لعب تشوبو موتينغ في البوندسليغا مع شباب هامبورغ ثم بدأ في التألق رفقة ماينتس مع توماس توخيل، ومنه انضم إلى شالكه ثم ارتحل إلى الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي قبل أن ينضم لتجربته الأكبر مع باريس سان جيرمان.

وعلى صعيد متصل، أشارت تقارير من الصحف الألمانية اقتراب بايرن من عقد صفقة ثالثة في آخر أيام سوق الانتقالات، وهي بونا سار، الظهير الأيمن لمارسيليا.

والتقطت عدسات المصورين صوراً لسار في ميونيخ قبل خضوعه للكشف الطبي مما يؤكد أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بات مسألة وقت ليس إلا.

يذكر أن بايرن يعاني في مركز الظهير الأيمن، إذ أنه لا توجد لديه خيارات بديلة لبينجامان بافار سوى سحب جوشوا كيميش من منتصف الملعب، مما فرض على الإدارة البحث عن صفقة جديدة نظراً لانتهاء إعارة ألفارو أودريوزولا وعودته لريال مدريد.