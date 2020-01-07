بايرن يفتح باب الرحيل أمام بواتينغ

بدأ آرسنال محادثات مع بايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع المدافع جيروم بواتينغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن النادي البافاري سيسمح لبواتينغ (31 عاماً) بالرحيل في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال، يسعى لتدعيم الفريق بمدافع قوي وصاحب خبرة، خاصة وأن تراجع النتائج هذا الموسم يعود في الغالب إلى تواضع مستوى دفاعه.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بعد 21 مباراة.