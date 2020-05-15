بايرن يقترب من حسم صفقة ساني

كشفت مجلة “كيكر” المحلية الخميس عن اقترب بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي من الاتفاق على صفقة انتقال الجناح ليروي ساني إلى الفريق البافاري.

وكشفت المجلة أن سيتي يريد 54 مليون يورو للتخلي عن خدمات الدولي الألماني، لكن بايرن عرض مبلغاً أقل بـ 10 ملايين يورو.

وكانت صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار أكدت الأسبوع الماضي أن الفريق البافاري توصل لاتفاق مع ساني على الانضمام إلى صفوفه بعقد لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه يتبقى الاتفاق على سعر الصفقة مع سيتي.

وقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن تعليقاً على التقارير التي تربط ساني بالانتقال إلى البافاري، أن الجناح الألماني لاعب يمكن أن يساعد النادي على “إيجاد حلول جديدة”.

وقال ليفاندوفسكي “هناك الكثير من التكهنات، لا يمكنني إلا أن أقول إنه لاعب عظيم يتمتع بمهارات كبيرة ويمكنه الاندماج بشكل جيد مع زملائه.

“ليس فقط في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال، رأينا بالفعل ما يمكن أن يفعله في شالكه. بالتأكيد يمكن أن يساعدنا على إيجاد حلول جديدة في مبارياتنا”.

ومنذ انتقال ساني إلى سيتي قادماً من شالكه عام 2016 مقابل 50 مليون يورو، أحرز في صفوف السيتيزنز بطولة إنجلترا مرتين مع المدرب بيب غوارديولا، لكنه غاب عن الفريق الموسم الحالي حتى توقف الدوري منتصف مارس، لأنه خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في أغسطس الماضي بعد إصابته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.