بايل: الاحتراف حوّل اللاعبين إلى رجال آليين

بات واضحاً أن على غاريث بايل، الاستعداد للرحيل عن ريال مدريد بعدما أبدى المدرب زين الدين زيدان عدم رغبته في بقائه.

وأعرب الدولي الويلزي في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس" البريطانية، نشرتها أمس صحيفة "آس" الإسبانية عن شعوره الشديد بخيبة الأمل، خاصة أنه شدد من قبل على رغبته بالبقاء في الفريق.

وقال: "أشعر أني أصبحت مثل الرجل الآلي (روبوت)، هكذا نحن لاعبي كرة القدم، فأنت في هذه الحالة لا تستطيع الاختيار أصلاً، لا تستطيع أن تختار ما تريد أو متى تريد، هناك مرات تتفهم فيها تماماً لماذا يطالبونك بفعل أمر ما، وفي مرات أخرى تتصرف وأنت لا تفهم مطلقاً سبب طلبهم، مع ذلك أظن أن مثل هذه التضحية ضرورية في مسيرة اللاعب والتي أراها قصيرة للغاية".

يذكر أن عدة أندية تدرس ضم بايل مثل فريقه السابق توتنهام إضافة إلى مانشستر يونايتد.