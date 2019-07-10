بايل يتلقى عرضاً من الدوري الصيني

تلقى غاريث بايل، لاعب ريال مدريد عرضاً من الدوري الصيني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وخرج بايل من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، إلا أنه لم يقبل أي عرض تلقاه حتى الآن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بايل تلقى عرضاً ضخماً من أحد الأندية الصينية إلا أن اللاعب رفض الفكرة شكلاً وموضوعاً.

وأوضحت أن الويلزي لا يخطط للرحيل عن ريال مدريد كما أنه انضم إلى معسكر الملكي للفترة التحضيرية.

وأكد وكيل أعمال صاحب الـ 29 عاماً أن موكله لن يغادر وأنه سعيد في إسبانيا.

يذكر أن هداف منتخب ويلز يتقاضى 17 مليون يورو سنوياً.