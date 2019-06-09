بايل يحسم موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد

حسم غاريث بايل موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية بعد ظهر السبت.

وقالت الصحيفة أن الدولي الويلزي لديه موقف حازم من حيث رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل، رغم أن المدرب زين الدين زيدان أوضح علناً أنه لا يريده في فريقه.

ونقل جوناثان بارنيت وكيل أعمال الجناح الويلزي هذا القرار إلى مجلس إدارة النادي الملكي، فيما أكدت هذه المصادر أن بايل نفسه من طلب عقد هذا الاجتماع لنقل موقفه إليهم.

وذهبت الصحيفة المدريدية إلى أبعد من ذلك، حيث أفادت بأن بايل لم يطلب فقط الاستمرار مع ريال مدريد، بل طلب أيضاً من النادي عدم الاستماع إلى أي عروض لأنه لا ينوي الرحيل.

وأخبر بايل مسؤولي ريال مدريد أن لا يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن وجهة جديدة مهما كانت المغريات كبيرة، لأن رغبته موجهة فقط نحو ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأفادت هذه المعلومات أن مسؤولي ريال مدريد فوجئوا بشدة بقرار بايل الحاسم، ولهذا بدأوا في افتراض أنه سيكون جزءاً من الفريق الأول الموسم المقبل لأن عملية بيعه ما زالت معقدة.

وسيتعين على مجلس إدارة النادي دفع نفقات كبيرة في حال استمرار بايل بسبب راتبه المرتفع جداً، ولهذا تصبح عملية رحيله مهمة شبه مستحيلة، مما يعني أن استمراره بات أقرب من مغادرته.